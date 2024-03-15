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15 марта, 21:45

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Спарту» и одержали седьмую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Московское «Динамо» на выезде победило «Спарту» в матче 25-го тура женского чемпионата России — 3:0.

Московская команда одержала седьмую победу подряд и после 25 игр продолжает лидировать в женское суперлиге. «Спарта» идет 12-й в турнирной таблице.

Чемпионат России. Женщины

25-й тур

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (16:25, 17:25, 20:25)

15 марта. Нижний Новгород. «Северная Звезда».

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Атом-Курск» (Курск) — 3:2 (22:25, 25:17, 25:19, 23:25, 15:13)

15 марта.

«Динамо (Краснодар) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (15:25, 18:25, 16:25)

15 марта.

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (24:26, 28:30, 10:25)

15 марта.

«Минчанка» (Минск) — «Протон» (Саратов) — 0:3 (16:25, 27:29, 22:25)

15 марта.

Волейбол
ЖВК Динамо (Москва)
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