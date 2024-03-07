«Нова» обыграла «Югру-Самотлор», московское «Динамо» одолело «Газпром-Югру» в суперлиге
7 марта состоялись два матча 28-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.
В этих иград «Нова» победила «Югру-Самотлор» (3:1), а московское «Динамо» на тай-брейке оказалось сильнее «Газпром-Югры» (3:2).
«Нова» занимает 11-е место в турнирной таблице суперлиги, «Югра-Самотлор» — 15-е, «Динамо» — 3-е, а «Газпром-Югра» — 12-е.
Чемпионат России. Мужчины
28-й тур
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (22:25, 25:23, 25:15, 25:18)
«Динамо» (Москва) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:2 (25:22, 18:25, 25:17, 21:25, 15:4)
7 марта.
Источник: Таблица мужской суперлиги
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