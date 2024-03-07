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7 марта, 21:49

«Нова» обыграла «Югру-Самотлор», московское «Динамо» одолело «Газпром-Югру» в суперлиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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7 марта состоялись два матча 28-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.

В этих иград «Нова» победила «Югру-Самотлор» (3:1), а московское «Динамо» на тай-брейке оказалось сильнее «Газпром-Югры» (3:2).

«Нова» занимает 11-е место в турнирной таблице суперлиги, «Югра-Самотлор» — 15-е, «Динамо» — 3-е, а «Газпром-Югра» — 12-е.

Чемпионат России. Мужчины

28-й тур

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (22:25, 25:23, 25:15, 25:18)

«Динамо» (Москва) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:2 (25:22, 18:25, 25:17, 21:25, 15:4)

7 марта.

Источник: Таблица мужской суперлиги
Волейбол
ВК Газпром-Югра
ВК Динамо (Москва)
ВК НОВА
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