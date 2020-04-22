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«Понимаю, что не все болельщики поймут». Клюка переходит в питерский «Зенит»

20:12
Егор Клюка. Фото FIVB.
Егор Клюка. Фото FIVB.
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Один из лучших доигровщиков мира, чемпион Европы и двукратный победитель Лиги наций Егор Клюка в прямом эфире Instagram с корреспондентом «СЭ» Владимиром Ивановым сообщил, что переходит из новоуренгойского «Факела» в питерский «Зенит». Контракт еще не подписан, но переговоры на финальной стадии.

— Понимаю, что не все болельщики поймут, но мы действительно ведем переговоры с «Зенитом», — признался Клюка.

Полное интервью, в котором Егор рассказывает о причинах такого решения, читайте на «СЭ» завтра.

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