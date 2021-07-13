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Олимпийский чемпион Тетюхин займет пост президента «Белогорья»

13 июля 2021, 14:40
Сергей Тетюхин. Фото Getty Images
Сергей Тетюхин. Фото Getty Images
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Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин сменит Геннадия Шипулина на посту президента «Белогорья», информирует официальный сайт правительства Белгородской области.

Сейчас Тетюхин в качестве менеджера сборной России в Новогорске готовится к Олимпийским играм. После Олимпиады в Токио он вернется в Белгород уже в качестве руководителя клуба. Временно исполнять его обязанности будет Александр Косарев.

В составе сборной России 45-летний Тетюхин стал победителем (2012), серебряным (2000) и бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира (2002), победителем Кубка мира (1999, 2011) и Мировой лиги (2002).

Дополнительная информация:

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=57370

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