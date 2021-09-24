Домашние матчи «Урала» в Кубке России пройдут без зрителей

Уфимский «Урал» сообщил, что проведет домашние матчи Кубка России без зрителей.

«Министерство спорта Республики Башкортостан приняло решение, что все оставшиеся матчи Кубка России в Уфе пройдут без зрителей. Мы прекрасно знаем, что вы уже приобрели все билеты и запланировали свои волейбольные выходные. Но, к сожалению, мы не сможем в ближайшее время сыграть при наших любимых болельщиках. Волейбольный клуб «Урал» благодарит зрителей, которые посетили два игровых дня, за соблюдение всех санитарных норм, соблюдение социальной дистанции и масочного режима во время матчей Кубка России», — говорится в сообщении клуба.

«Урал» уже провел дома два матча в предварительном этапе Кубка России — 22 сентября против «Факела» (3:2) и 23 сентября против казанского «Зенита» (0:3).