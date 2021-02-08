Московское «Динамо» победило «Динамо» из Краснодара
21:17
В рамках игрового дня женской волейбольной суперлиги Париматч прошли два матча.
Московское «Динамо» победило «Динамо» из Краснодара. «Локомотив» был сильнее «Заречье-Одинцово».
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
9-й тур
Локомотив К (Калининградская область) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:12)
8 февраля.
22-й тур
Динамо М (Москва) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:7)
8 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
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