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Московское «Динамо» победило «Динамо» из Краснодара

21:17
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В рамках игрового дня женской волейбольной суперлиги Париматч прошли два матча.

Московское «Динамо» победило «Динамо» из Краснодара. «Локомотив» был сильнее «Заречье-Одинцово».

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

9-й тур

Локомотив К (Калининградская область) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:12)

8 февраля.

22-й тур

Динамо М (Москва) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:7)

8 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/

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