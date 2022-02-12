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Сегодня, 20:32

«Локомотив» победил «Минчанку» в трех сетах

Иван Шитик
Корреспондент

Волейбольный «Локомотив» победил «Минчанку» в трех сетах в матче женской суперлиги.

В других матчах игрового дня «Енисей» переиграл «Липецк» (3-0), а «Тулица» разобралась с «Ленинградкой» (3-0).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

18-й тур

Енисей (Красноярск) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:21, 26:24, 25:16)

12 февраля.

Локомотив К (Калининградская область) — Минчанка (Минск) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:22)

12 февраля.

Тулица (Тульская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:21)

12 февраля.

ЖВК Локомотив (Калининград)
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