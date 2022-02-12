«Локомотив» победил «Минчанку» в трех сетах
Волейбольный «Локомотив» победил «Минчанку» в трех сетах в матче женской суперлиги.
В других матчах игрового дня «Енисей» переиграл «Липецк» (3-0), а «Тулица» разобралась с «Ленинградкой» (3-0).
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
18-й тур
Енисей (Красноярск) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:21, 26:24, 25:16)
12 февраля.
Локомотив К (Калининградская область) — Минчанка (Минск) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:22)
12 февраля.
Тулица (Тульская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:21)
12 февраля.
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