Лидер чемпионата России «Динамо» победило «Енисей»

Московское «Динамо» победило «Енисей» в матче женской суперлиги по волейболу. Московская команда взяла верх в трех сетах.

«Динамо» одержало 11-ю победу в сезоне и продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в пассиве только 1 поражение.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

12-й тур

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Липецк (Липецкая область) — 2:3 (26:28, 25:19, 25:22, 22:25, 9:15)

24 декабря.

Протон (Саратов) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 2:3 (22:25, 23:25, 25:23, 25:23, 13:15)

24 декабря.

Динамо-Ак Барс (Казань) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:2 (25:14, 26:24, 18:25, 19:25, 15:13)

24 декабря.

Динамо М (Москва) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:18, 25:11, 25:21)

24 декабря.