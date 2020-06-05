Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Либеро Чубыкин продолжит выступать за «Енисей»

08:19
Теги:

Либеро Илья Чубыкин продолжит выступать за «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

Волейболист является красноярским воспитанником, играл за молодежную команду «Енисей-2». С 2014 года перешел в основную команду мастеров «Енисей», где выступает уже на протяжении шести сезонов.

Дополнительная информация:

http://www.vc-enisey.ru/

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир