Либеро Чубыкин продолжит выступать за «Енисей»

? Либеро Илья Чубыкин продолжит выступать за «Енисей». Волейболист является красноярским воспитанником, играл за молодёжную команду «Енисей-2». С 2014 года перешёл в основную команду мастеров «Енисей», где выступает уже на протяжении шести сезонов. pic.twitter.com/PXY6oondqG