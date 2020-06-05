Либеро Чубыкин продолжит выступать за «Енисей»
08:19
Либеро Илья Чубыкин продолжит выступать за «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.
Волейболист является красноярским воспитанником, играл за молодежную команду «Енисей-2». С 2014 года перешел в основную команду мастеров «Енисей», где выступает уже на протяжении шести сезонов.
? Либеро Илья Чубыкин продолжит выступать за «Енисей». Волейболист является красноярским воспитанником, играл за молодёжную команду «Енисей-2». С 2014 года перешёл в основную команду мастеров «Енисей», где выступает уже на протяжении шести сезонов. pic.twitter.com/PXY6oondqG— vcenisey (@vcenisey1) June 5, 2020
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