Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Краснодарское «Динамо» обыграло «Сахалин»

19:29

Краснодарское «Динамо» обыграло «Сахалин» в матче 10-го тура российской Суперлиги — 3:0.

«Сахалин» занимает шестое место в турнирной таблице женской Суперлиги, имея в своем активе 13 очков. «Динамо» идет седьмым, набрав 13 очков.

«Сахалин» потерпел четвертое поражение подряд.

Россия. Женщины. Суперлига

10-й тур

Динамо Кр (Краснодар) — Сахалин (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:15, 25:16, 25:22

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/russia/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Loading...




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир