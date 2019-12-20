Краснодарское «Динамо» обыграло «Сахалин»
19:29
Краснодарское «Динамо» обыграло «Сахалин» в матче 10-го тура российской Суперлиги — 3:0.
«Сахалин» занимает шестое место в турнирной таблице женской Суперлиги, имея в своем активе 13 очков. «Динамо» идет седьмым, набрав 13 очков.
«Сахалин» потерпел четвертое поражение подряд.
Россия. Женщины. Суперлига
10-й тур
Динамо Кр (Краснодар) — Сахалин (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:15, 25:16, 25:22
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