В матче 14-го тура чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» обыграл «Югру-Самотлор» со счетом 3:0. В другом матче московское «Динамо» победило одноклубников из Ленинградской области.

Чемпионат России. Мужчины

14-й тур

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:1 (25:23, 25:16, 24:26, 25:13)

АСК (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:20, 18:25, 25:18, 25:22)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (22:25, 18:25, 25:20, 16:25)

«Зенит» (Казань) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:21, 25:13, 25:12)