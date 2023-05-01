Вербов — о победе в первом матче финала: «На первый план выходит мужское начало»

Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу своей команды в первом матче финальной серии с московским «Динамо».

«Зенит-Казань победил со счетом 3-0 (25:19, 25:20, 25:17). Счет в серии 1-0 в пользу казанского «Зенита».

«Матч был интересный и нервный. Очень много было красивых моментов в защите, долгие розыгрыши были на нашей стороне, что дало нам определенное психологическое преимущество, уверенность в себе. Эти мячи влияют на эмоциональное состояние команды. Я видел, что ребята откровенно куражились, несмотря на волнение показали характер и качественный волейбол. Упрекнуть мне их не в чем, но это только маленькое сражение и послезавтра нас ждет новый бой.

Нечего скрывать, все знают, что главная сила «Динамо» — это подача, блок-защита и контратака. Сегодня мы с этим справились, к чему-то специфическому не готовимся, не планируем. Обе команды друг друга знают досконально. Удивить чем-то в финале вряд ли получится. Здесь на первый план выходит мужское начало чем какие-то тактические установки. Мне понравилось, как мы подготовились к этой игре и хочется сохранить это настроение. А какие сюрпризы преподнесет «Динамо» посмотрим по факту", — сказал Вербов.

Второй матч финальной серии пройдет 3 мая в Казани.