В женской суперлиге прошли два матча. «Енисей» уступил краснодарскому «Динамо» в трех сетах, а «Локомотив» из Калининграда был сильнее «Динамо-Метар» (3:0).

Волейбол

Россия. Женщины. Суперлига

9-й тур

Енисей (Красноярск) — Динамо Кр (Краснодар) — 0:3 (15:25, 22:25, 15:25)

14 декабря.

Локомотив К (Калининградская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:7, 25:19, 25:20)

14 декабря.