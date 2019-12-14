«Енисей» уступил краснодарскому «Динамо»
20:51
В женской суперлиге прошли два матча. «Енисей» уступил краснодарскому «Динамо» в трех сетах, а «Локомотив» из Калининграда был сильнее «Динамо-Метар» (3:0).
Волейбол
Россия. Женщины. Суперлига
9-й тур
Енисей (Красноярск) — Динамо Кр (Краснодар) — 0:3 (15:25, 22:25, 15:25)
14 декабря.
Локомотив К (Калининградская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:7, 25:19, 25:20)
14 декабря.
Дополнительная информация
Loading...
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...