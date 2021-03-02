«Динамо-Ак Барс» обыграло «Уралочку-НТМК» и занимает второе место в чемпионате России
20:15
В матче 16-го тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди женщин «Динамо-Ак Барс» выиграло у «Уралочки-НТМК» (3:0).
Казанский клуб набрал 64 очка и занимает второе место. У «Уралочки» 40 очков и шестая позиция.
Чемпионат России. Женщины
12-й тур
«Динамо» (Краснодар) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 23:25, 25:27)
2 марта.
16-й тур
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:20, 25:16, 25:19)
2 марта.
17-й тур
«Минчанка» (Минск) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:1 (21:25, 25:21, 25:23, 25:17)
2 марта.
25-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Калининградская область) — 2:3 (21:25, 23:25, 25:23, 25:19, 10:15)
2 марта.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...