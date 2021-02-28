«Ленинградка» выиграла у «Протона»

В матче 24-го тура женской суперлиги Париматч «Ленинградка» одержала победу над саратовским «Протоном» в четырех партиях.

«Ленинградка» прервала серию из двух поражений подряд и идет шестой в турнирной таблице Суперлиги. «Протон» располагается на 8-й позиции.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

24-й тур

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Протон (Саратов) — 3:1 (25:19, 21:25, 25:17, 25:20)

28 февраля.