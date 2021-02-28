«Ленинградка» выиграла у «Протона»
19:07
В матче 24-го тура женской суперлиги Париматч «Ленинградка» одержала победу над саратовским «Протоном» в четырех партиях.
«Ленинградка» прервала серию из двух поражений подряд и идет шестой в турнирной таблице Суперлиги. «Протон» располагается на 8-й позиции.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
24-й тур
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Протон (Саратов) — 3:1 (25:19, 21:25, 25:17, 25:20)
28 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
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