Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

«Ленинградка» выиграла у «Протона»

19:07
Теги:

В матче 24-го тура женской суперлиги Париматч «Ленинградка» одержала победу над саратовским «Протоном» в четырех партиях.

«Ленинградка» прервала серию из двух поражений подряд и идет шестой в турнирной таблице Суперлиги. «Протон» располагается на 8-й позиции.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

24-й тур

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Протон (Саратов) — 3:1 (25:19, 21:25, 25:17, 25:20)

28 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир