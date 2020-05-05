Центральный блокирующий Ханипов покидает «Енисей»

31-летний центральный блокирующий Руслан Ханипов покидает «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

В красноярскую команду он пришел перед началом минувшего сезона из «Белогорья», где играл на протяжении восьми лет. Также по ходу своей карьеры он выступал в аренде за сургутский клуб «Газпром-Югра» и уфимский «Урал». Ханипов становился чемпионом России (2013), выигрывал Кубок России (2012), Кубок ЕКВ (2018) и Кубок вызова (2019).