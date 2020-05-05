Центральный блокирующий Ханипов покидает «Енисей»
08:53
31-летний центральный блокирующий Руслан Ханипов покидает «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.
В красноярскую команду он пришел перед началом минувшего сезона из «Белогорья», где играл на протяжении восьми лет. Также по ходу своей карьеры он выступал в аренде за сургутский клуб «Газпром-Югра» и уфимский «Урал». Ханипов становился чемпионом России (2013), выигрывал Кубок России (2012), Кубок ЕКВ (2018) и Кубок вызова (2019).
? Руслан Ханипов покидает «Енисей».— vcenisey (@vcenisey1) May 5, 2020
? 31-летний центральный блокирующий Руслан Ханипов покидает «Енисей». ?? Волейбольный клуб «Енисей» благодарит Руслана и желает дальнейших успехов! pic.twitter.com/x4e3SvhB2p
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