Блокирующая Татьяна Куликова покидает «Енисей»
14:56
Центральная блокирующая Татьяна Куликова покидает «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.
? Центральная блокирующая Татьяна Куликова покидает «Енисей».— vcenisey (@vcenisey1) May 18, 2020
?? Волейбольный клуб «Енисей» благодарит Татьяну и желает дальнейших успехов! pic.twitter.com/jgExBtGFfz
В красноярскую команду она пришла перед началом минувшего сезона из клуба «Самрау-УГНТУ», где играла последние четыре года. Также по ходу своей карьеры выступала в клубах «Динамо-Казань», «Воронеж», «Импульс».
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