Центральная блокирующая Татьяна Куликова покидает «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

? Центральная блокирующая Татьяна Куликова покидает «Енисей».

?? Волейбольный клуб «Енисей» благодарит Татьяну и желает дальнейших успехов! pic.twitter.com/jgExBtGFfz — vcenisey (@vcenisey1) May 18, 2020

В красноярскую команду она пришла перед началом минувшего сезона из клуба «Самрау-УГНТУ», где играла последние четыре года. Также по ходу своей карьеры выступала в клубах «Динамо-Казань», «Воронеж», «Импульс».