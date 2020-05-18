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Блокирующая Татьяна Куликова покидает «Енисей»

14:56
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Центральная блокирующая Татьяна Куликова покидает «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

В красноярскую команду она пришла перед началом минувшего сезона из клуба «Самрау-УГНТУ», где играла последние четыре года. Также по ходу своей карьеры выступала в клубах «Динамо-Казань», «Воронеж», «Импульс».

Дополнительная информация:

http://www.vc-enisey.ru/

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