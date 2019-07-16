Алексей Вербов: "Множество звезд – это не плохо, но этим надо уметь управлять"

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Алексей Вербов, принявший решение о завершении игровой карьеры, в интервью "СЭ" рассказал о победе сборной России в финале Лиги наций, о возможности его появления на площадке в роли игрока и использовании настольных игр в работе.

Напомним, Вербов перешел на пост в тренерском штабе "Зенита", а на прошедших выходных взял в качестве главного тренера студенческой сборной бронзу Универсиады в Неаполе.

– Победа в Лиге наций – это хорошо, но скоро олимпийский отбор. Дадите прогноз на противостояние с Ираном, Кубой и Мексикой? Будет легко или возникнут сложности?

– Возникнут в первую очередь из-за того, что мы безоговорочные фавориты и играем дома, в Петербурге. Это не позволяет играть так раскрепощенно. Задачей штаба и игроков будет снять это давление. Оно на самом деле существует, поверьте. На чемпионат мира в прошлом году ехали главными фаворитами по всем букмекерским котировкам, а в итоге выглядело все по-другому.

Нельзя недооценивать команду Ирана, они играют одним составом много лет, прошли им же всю Лигу наций. Это крепкий орешек, с которым придется помучаться. Ну и кубинцев нельзя забывать, если у этих физически одаренных ребят будет хороший день, могут доставить неприятности. Тем более что насколько я знаю, их прежние лидеры Симон, Санчес, Йерресуэло вернулись на Кубу и хотят попасть на Олимпиаду. Мексику, наверное, в расчет брать не будем.

Наконец, Туомасу будет сложно сделать выбор по составу, добавится несколько суперигроков. А много звезд – это не всегда легко. В диагонали у нас Полетаев– Михайлов, два больших имени на одну позицию. Вернутся центральные блокирующие Вольвич и Мусэрский, которых не надо представлять. Но Яковлев и Куркаев что творили в Лиге наций! Плюс Кобзарь был прекрасным связующим. Есть и другие конкуренты на данных позициях, Саммелвуо будет непросто.

– Это может создать напряженность в сборной?

– Множество звезд – это не плохо, но этим надо уметь управлять. Это возможность быстро изменить картинку игры, не теряя силы команды. Но в плане климата в команде могут возникнуть проблемы – кто-то поехал, кто-то нет, кто-то играет, кто-то сидит. Но как раз зная Туомаса, все должно быть хорошо, и это нас только усилит по сравнению с прошедшей Лигой наций. (Дмитрий Кузнецов)

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