Алекно объяснил свое решение приостановить карьеру

Главный тренер казанского «Зенита» и сборной Ирана Владимир Алекно сообщил, что после Олимпиады-2021 в Токио приостановит тренерскую карьеру.

Сегодня, 3 февраля, стало известно, что по окончании сезона он покинет казанский клуб.

«Перелеты, гостиничная жизнь, игры — чувствую, что все тяжелее находить на это силы, — цитирует Алекно sport.business-gazeta.ru. — Остались ресурсы на остаток сезона и сборную Ирана. На этом всё — пока заканчиваю с профессией главного тренера. Не зарекаюсь, что навсегда. После Олимпиады нужно будет привести в порядок и здоровье, и мысли. Потом, если будет внутренняя искра, всё возможно. Мне повезло по ходу карьеры работать в клубах, где второе место расценивалось как провал. Как и в сборной России. Но работать в таком режиме тяжело. Знаю одно — «Зениту» на следующий сезон нужна свежая кровь, нужен новый, молодой вожак».

Алекно тренировал «Зенит» с 2008 года. За это время он 9 раз стал чемпионом России и 5 раз победил с командой в Лиге чемпионов. В 2012-м сборная России под его руководством стала чемпионом Олимпийских игр. Является самым титулованным тренером в российском мужском волейболе.

54-летний специалист с 2008 года возглавляет казанский «Зенит» — с паузой на сезон 2020/21, в котором он был тренером-консультантом.

Сборную России Алекно возил на три Олимпиады: в Пекине она завоевала «бронзу», в Лондоне — «золото», а в Рио заняла 4-е место. Также при Алекно сборная России выиграла Мировую лигу-2011 и Кубок мира-2011.

В ноябре 2020 года Алекно подписал краткосрочный контракт с федерацией волейбола Ирана на сезон-2021. Он будет главным тренером иранцев в Лиге наций и на Олимпийских играх.