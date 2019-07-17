Главный тренер казанского "Зенита" и бывший тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно награжден орденом Дружбы. Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Алекно награжден с формулировкой: "За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу". Напомним, что под руководством этого тренера "Зенит" несколько раз выигрывал чемпионат России и Лигу чемпионов, а сборная России с ним завоевала золотые медали Олимпиады-2012.

Также награжден генеральный директор "Зенита" Ильхам Рахматуллин – он получил медаль ордена "За заслуги пепел Отечеством" II степени.