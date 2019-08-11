Дмитрий Волков: "Пока сборная России не может показать свой лучший волейбол"

Доигровщик сборной России Дмитрий Волков прокомментировал победу над командой Кубы (3:0) во втором матче квалификационного турнира к Олимпиаде-2020.

- Родные трибуны помогают нам, но пока на этом турнире мы не можем показать свой лучший волейбол, – цитирует "РИА Новости" Волкова. Надеюсь, в решающем матче с Ираном мы сыграем намного лучше.

Тяжелая получилась игра. Мы думали, что будет легче. Но у Кубы очень сильно летела подача, из-за этого у нас возникали проблемы с приемом и, как следствие, с атакой. В матче с кубинцами нам важно было не сильно подавать, а просто стабильно держать подачу. Второй и третий сеты получились более напряженными, видимо, потому что мы как-то расслабились, стали много ошибаться сами, перестала лететь подача