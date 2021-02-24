«Зенит» из Санкт-Петербурга переиграл «Нолико» в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ
21:29
«Зенит» из Санкт-Петербурга победил бельгийский клуб «Нолико» в рамках первого полуфинального матча Кубка Европейской конфедерации волейбола.
Команда Туомаса Саммелвуо на своей площадке переиграла соперника в четырех партиях.
Ответная встреча пройдет 3 марта в бельгийском городе Маасейк.
Волейбол
Кубок ЕКВ. Мужчины
1/2 финала
Зенит СПб (Россия) — Гринярд (Бельгия) — 3:1 (25:20, 23:25, 26:24, 26:24)
24 февраля.
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