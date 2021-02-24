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«Зенит» из Санкт-Петербурга переиграл «Нолико» в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ

21:29
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«Зенит» из Санкт-Петербурга победил бельгийский клуб «Нолико» в рамках первого полуфинального матча Кубка Европейской конфедерации волейбола.

Команда Туомаса Саммелвуо на своей площадке переиграла соперника в четырех партиях.

Ответная встреча пройдет 3 марта в бельгийском городе Маасейк.

Волейбол

Кубок ЕКВ. Мужчины

1/2 финала

Зенит СПб (Россия) — Гринярд (Бельгия) — 3:1 (25:20, 23:25, 26:24, 26:24)

24 февраля.

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