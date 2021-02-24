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Московское «Динамо» победило «Монпелье» в первом матче 1/2 финала Кубка ЕКВ

21:09
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Московское «Динамо» одержало победу над французским «Монпелье» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола.

Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев в четырех партиях.

Ответный матч пройдет 4 марта во Франции.

Волейбол

Кубок ЕКВ. Мужчины

1/2 финала

Динамо (Россия) — Монпелье (Франция) — 3:1 (25:21, 25:16, 13:25, 25:21)

24 февраля.

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