Московское «Динамо» победило «Монпелье» в первом матче 1/2 финала Кубка ЕКВ
21:09
Московское «Динамо» одержало победу над французским «Монпелье» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола.
Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев в четырех партиях.
Ответный матч пройдет 4 марта во Франции.
Волейбол
Кубок ЕКВ. Мужчины
1/2 финала
Динамо (Россия) — Монпелье (Франция) — 3:1 (25:21, 25:16, 13:25, 25:21)
24 февраля.
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