Московское «Динамо» победило «Монпелье» в первом матче 1/2 финала Кубка ЕКВ

Московское «Динамо» одержало победу над французским «Монпелье» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола.

Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев в четырех партиях.

Ответный матч пройдет 4 марта во Франции.

Волейбол

Кубок ЕКВ. Мужчины

1/2 финала

Динамо (Россия) — Монпелье (Франция) — 3:1 (25:21, 25:16, 13:25, 25:21)

24 февраля.