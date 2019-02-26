"Уралочка-НТМК" обыграла финский ХПК в Лиге чемпионов

В матче группового турнира женской волейбольной Лиги чемпионов российский клуб "Уралочка-НТМК" (Екатеринбург) на выезде обыграл финский ХПК - 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:20, 15:5).

"Уралочка" с девятью очками в шести матчах на третьем месте в группе В. Команда не сумела пробиться в плей-офф турнира. У ХПК ноль очков и последнее место.

Лига чемпионов. Женщины

Группа B

ХПК (Финляндия) - "Уралочка-НТМК" (Россия) - 2:3 (25:19, 25:21, 21:25, 20:25, 5:15)

26 февраля.