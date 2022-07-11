Горячие близняшки-гимнастки вытворяют невероятные вещи: как выглядят пышногрудые DJ's Twins

Эти девушки представляют собой завораживающее сочетание сексуальности и музыки.

Однажды в ростовской области в 1990 году родились две очаровательные близняшки, которых впоследствии родители отдали в секцию по художественной гимнастике. Этих девочек назвали Анной и Кристиной.

Спортсменки успешно прошли весь гимнастический путь до звания мастеров спорта, но до уровеня чемпионатов мира и Олимпиад не дотянули. Они повесили ленты на гвоздь и встали за... диджейские пульты.

DJ's Twins: Анна и Кристина. Фото из личных соцсетей из личных соцсетей

Аня и Кристина взяли себе псевдоним DJ's Twins («диджеи-близняшки», оригинально) и выступают с сетами по всей России и не только. Девушки предпочитают играть музыку в популярном стиле «хаус», но что же так привлекает слушателей именно в них?

DJ's Twins: Анна и Кристина. из личных соцсетей

Ответ прост — перфоманс. Благодаря гимнастике девушки обладают отточенной грацией, впечатляющей растяжкой и, конечно же, отличной сестринской синхронизацией в движениях. Поэтому они не просто стоят за пультом, а сопровождают выступления жаркими танцами и вертикальными шпагатами.

DJ's Twins: Анна и Кристина. из личных соцсетей

Помимо музыки Аня и Кристина работают моделями и занимаются блогерством. Эпидемия коронавируса, из-за которой приходилось изолироваться в четырех стенах, сильно поспособствовала росту популярности девушек в соцсетях, ведь видео с девушками набирали сотни тысяч лайков. И в этом они добились успеха.

Происходит это благодаря вот таким фото и видео: