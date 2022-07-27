Модель с обложки Playboy продает свои фото, чтобы спасти любимый клуб. Раньше она встречалась с Роналду за спиной у Ирины Шейк

Встает на пути клубов в небесную лигу.

Модель Даниэлла Чавес обожает футбол. И готова помогать многим нуждающимся. В 2020 году она уже пыталась помочь клубу «Ранкагуа Сур» из четвертой чилийской лиги. Девушка хотела, чтобы провинциальная команда из родного города вышла в высший дивизион, но пройти больше одной лиги за год совершенно невозможно, поэтому та история все еще остается мечтой.

Даниэлла Чавес. Фото Соцсети

Но в мир футбола Даниэлла попала не благодаря помощи неизвестному клубу, а гораздо раньше — из-за отношений с Криштиану Роналду. Точнее отношения у португальца в те времена были с моделью Ириной Шейк, а с Чавес — интрижка, основанная на помощи. Как она тогда говорила, Криштиану никогда не встречался с моделью Playboy (трижды появлялась на обложке), и девушка с радостью откликнулась на вызов.

Даниэлла Чавес. Фото Соцсети

Даниэлла Чавес. Фото Соцсети

Вернемся к нынешним временам. В Ранкагуа есть еще одна команда, статусом покруче. Это «О'Хиггинс», которому не надо прорываться наверх, ведь он и так играет в высшей лиге. А вот что ему необходимо, так это деньги. Клуб находится на грани банкротства и исчерпал уже все возможные способы покрыть долги. Реклама продавалась на всем чем только можно, даже на трусах, но и это не помогло залатать дыры в бюджете.

Даниэлла Чавес. Фото Соцсети

Даниэлла говорит, что болеет за этот клуб с детства. И в это можно поверить, ведь ранее она не стеснялась в выражениях, когда критиковала игру любимой команды. Более того, она напрямую писала тогдашнему главному тренеру Марко Фигероа, которому в конце концов надоело слушать о том, как правильно надо было расставлять защитников, и модель отправилась в бан.

Даниэлла Чавес. Фото Соцсети

Но теперь времена таковы, что руководство «О'Хиггинса» готово принять помощь даже от девушки с обложки Playboy. Заключается она в том, что Даниэлла продает свои фото на сайтах для взрослых, а вырученными средствами готова покрыть долги клуба. Первоначальная цель — 5 миллионов долларов. И, судя по всему, у нее получается.