Кэндис Буре, супруга бывшего хоккеиста сборной России и НХЛ Валерия Буре, ответила на критику ее фото в Instagram, на котором муж положил руку ей на грудь.

— Те, кто случайно подписан на меня, могут не знать, что мой муж нечасто появляется в Instagram, — приводит People слова Буре. — Я зову его единорогом, потому что он появляется там пару раз в год. Однажды я сказала ему, что на улице красиво, и нам стоит сфотографироваться. В конце он обнял меня за плечо, а на последней фотографии схватил за грудь. Я сказала: «Господи, это так забавно, можно я это выложу?».

Люди писали, что мне, как христианке, неправильно такое публиковать, что нужно быть скромнее. Что я могу ответить? Я замужем 24 года. Я — христианка, мой муж — христианин, и я горжусь, что мы прожили в браке все эти 24 года. Тот факт, что мы веселимся и флиртуем друг с другом — одна из причин успеха нашего брака.

Секс не заканчивается сразу после свадьбы, наоборот, это благословение брака. Ненавижу, когда христиане пишут мне, что нужно притворяться, будто у меня его никогда не было. Ну, или был всего три раза, потому что у меня три ребенка. Я столько времени жила в страхе, думая: «Мне нельзя быть сексуальной, нужно беречь себя». В начале брака, когда я занималась сексом с мужем, думала: «О нет, бог смотрит на меня и думает, что это плохо». Не знала, как заставить мозг переключиться. У меня ушли годы на то, чтобы все понять и просто начать наслаждаться.