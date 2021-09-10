Жена Тарасенко показала фотографии топлес на пляже
10 сентября 2021, 18:53
Яна Тарасенко, супруга форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она топлес загорает на пляже.
«Добро пожаловать в джунгли», — написала она.
Пользователи соцсети оставили много комментариев, в которых выразили свое восхищение. Владимир и Яна Тарасенко состоят в браке с 2015 года. У них есть двое сыновей.
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