Жена Тарасенко показала фотографии топлес на пляже

Яна Тарасенко, супруга форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она топлес загорает на пляже.

«Добро пожаловать в джунгли», — написала она.

Пользователи соцсети оставили много комментариев, в которых выразили свое восхищение. Владимир и Яна Тарасенко состоят в браке с 2015 года. У них есть двое сыновей.