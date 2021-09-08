Источник: Алана Мамаева обратилась в полицию из-за угроз в Instagram

Развод футболиста Павла Мамаева со своей женой-моделью Аланой Мамаевой обрастает новыми подробностями.

В переписке в Instagram один из пользователей социальной сетью предлагает ей «отстать от супруга и его денег». Также настойчиво просит никому не рассказывать о «страпонах». Иначе Алану грозятся найти и убить, утверждает Telegram-канал Mash.

Мамаева молчать не стала и, как рассказал адвокат Вадим Лялин, обратилась в Пресненское ОВД с просьбой возбудить уголовное дело по факту угроз.