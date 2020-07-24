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Жена Овечкина показала, как выглядит после родов

10:12
Анастасия Шубская. Фото Instagram
Анастасия Шубская. Фото Instagram
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Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина опубликовала новое фото в Instagram.

На фотографии Шубская в черном платье демонстрирует отличную фигуру, которую ей удалось сохранить после недавних родов. 27 мая она родила сына, которого назвали Ильей. Это второй ребенок в семье Шубской и Овечкина, 18 августа 2018 года у них родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.

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