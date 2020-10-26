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Жена Овечкина показала, как форвард «Вашингтона» с сыном покормил уток и лебедя

10:56
Александр Овечкин, его сын Сергей и Анастасия Шубская. Фото instagram.com
Александр Овечкин, его сын Сергей и Анастасия Шубская. Фото instagram.com
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Анастасия Шубская, супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новую сториз с мужем и сыном Сергеем. На видео мальчик вместе с отцом покормил уток и лебедя.

«Сереж, ты кормил уточек и лебедя? Еще? Они уже наелись, зайка», — сказала жена 35-летнего хоккеиста «Кэпиталз» в сториз.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. Пара воспитывает двух детей — Сергея (2018 г.р.) и Илью (май 2020-го).

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