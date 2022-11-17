Жена Овечкина показала фото в изящном платье с глубоким декольте

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина опубликовала новые фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала свои снимки в черном платье с глубоким декольте.

Анастасия Шубская. Фото Соцсети

Анастасия Шубская. Фото Соцсети

Овечкин и Шубская начали встречаться в марте 2015 года, в сентябре того же года они объявили о помолвке, а в августе 2016 года зарегистрировали брак. У пары есть два сына: Сергей (2018 г.р.) и Илья (2020 г.р.).