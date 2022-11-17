Жена бывшего защитника ЦСКА Васина опубликовала фото из ванной

Евгения Васина, жена экс-футболиста московского ЦСКА Виктора Васина, опубликовала новый пост в социальных сетях.

Она показала, как отдыхает в ванной.

Евгения Васина. Фото Соцсети

В феврале 2022 года Васин ушел из ЦСКА в казахстанский «Кайрат».

Супруга Васина ведет здоровый и спортивный образ жизни. В описании своего профиля в популярной соцсети Евгения указала: «Sport& lifestyle. Жена футболиста и мама спортсменов. Помогаю побороть лень и 1000 причин сидеть на диване».