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Сегодня, 20:25

Жена бывшего защитника ЦСКА Васина опубликовала фото из ванной

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Евгения Васина.
Фото Соцсети

Евгения Васина, жена экс-футболиста московского ЦСКА Виктора Васина, опубликовала новый пост в социальных сетях.

Она показала, как отдыхает в ванной.

Евгения Васина. Фото Соцсети
Евгения Васина.
Фото Соцсети

В феврале 2022 года Васин ушел из ЦСКА в казахстанский «Кайрат».

Супруга Васина ведет здоровый и спортивный образ жизни. В описании своего профиля в популярной соцсети Евгения указала: «Sport& lifestyle. Жена футболиста и мама спортсменов. Помогаю побороть лень и 1000 причин сидеть на диване».

Виктор Васин
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