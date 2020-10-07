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Жена Овечкина показала фото с клюшкой и в хоккейной форме

10:30
Анастасия Шубская. Фото -
Анастасия Шубская. Фото -
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Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, выложила у себя в Instagram новое фото.

На фотографии Шубская находится в раздевалке «Вашингтона» в хоккейной защитной экипировке и с клюшкой в руках.

Анастасия Шубская. Фото -
Анастасия Шубская. Фото —

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.

18 августа 2018 года в семье Овечкиных родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста. 27 мая 2020 года Овечкин стал отцом во второй раз. На свет появился мальчик, которого назвали Ильей.

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