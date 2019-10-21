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Жена Малкина не может выбрать между цветным и черно-белым фото. Кажется, прекрасны оба

17:59
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Жена российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала новое фото в своем Instagram. Девушка предложила подписчикам выбрать между цветным и черно-белым снимком.

Пара сыграла свадьбу в 2016 году и воспитывает сына Никиту.

Напомним, что Малкин получил повреждение в начале октября в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, форвард выбыл минимум на месяц.

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