Жена Малкина не может выбрать между цветным и черно-белым фото. Кажется, прекрасны оба

Жена российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала новое фото в своем Instagram. Девушка предложила подписчикам выбрать между цветным и черно-белым снимком.

Пара сыграла свадьбу в 2016 году и воспитывает сына Никиту.

Напомним, что Малкин получил повреждение в начале октября в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, форвард выбыл минимум на месяц.