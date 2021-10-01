Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Жена Малафеева рассказала о проблемах в отношениях с мужем

13:13
Вячеслав и Екатерина Малафеевы. Фото Instagram
Вячеслав и Екатерина Малафеевы. Фото Instagram

Екатерина Малафеева, жена бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, рассказала о проблемах в отношениях с мужем.

«Дорогие мои, буду честна с вами. Я взяла перерыв в Instagram, но больше не хочу скрывать правду. Мы со Славой уже неделю не живем вместе, взяли паузу. Что будет дальше, я не знаю. Это непростое решение для меня, поэтому не закидывайте вопросами. Придет время — поделюсь», — написала у себя в сторис Малафеева.

Сторис Екатерины Малафеевой. Фото Instagram
Сторис Екатерины Малафеевой. Фото Instagram
Сторис Екатерины Малафеевой. Фото Instagram
Сторис Екатерины Малафеевой. Фото Instagram

Екатерина и Вячеслав Малафеевы состоят в браке с декабря 2012 года, в мае 2013 года у них родился сын Алекс.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2022 по волейболу в России
«Спартак» вернул «Наполи» с небес на землю». Что думают в Италии о победе красно-белых
Жена Малафеева рассказала о проблемах в отношениях с мужем
«Я слишком уважал этого человека, чтобы заставить его жить в санатории». Последний матч Садырина за два месяца до смерти
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
8
Офсайд