Жена Малафеева рассказала о проблемах в отношениях с мужем
13:13
Екатерина Малафеева, жена бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, рассказала о проблемах в отношениях с мужем.
«Дорогие мои, буду честна с вами. Я взяла перерыв в Instagram, но больше не хочу скрывать правду. Мы со Славой уже неделю не живем вместе, взяли паузу. Что будет дальше, я не знаю. Это непростое решение для меня, поэтому не закидывайте вопросами. Придет время — поделюсь», — написала у себя в сторис Малафеева.
Сторис Екатерины Малафеевой. Фото Instagram
Сторис Екатерины Малафеевой. Фото Instagram
Екатерина и Вячеслав Малафеевы состоят в браке с декабря 2012 года, в мае 2013 года у них родился сын Алекс.
Читайте также
«Я слишком уважал этого человека, чтобы заставить его жить в санатории». Последний матч Садырина за два месяца до смерти
1
Зачет
vs
8
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю