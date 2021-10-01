Жена Малафеева рассказала о проблемах в отношениях с мужем

Екатерина Малафеева, жена бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, рассказала о проблемах в отношениях с мужем.

«Дорогие мои, буду честна с вами. Я взяла перерыв в Instagram, но больше не хочу скрывать правду. Мы со Славой уже неделю не живем вместе, взяли паузу. Что будет дальше, я не знаю. Это непростое решение для меня, поэтому не закидывайте вопросами. Придет время — поделюсь», — написала у себя в сторис Малафеева.

Сторис Екатерины Малафеевой. Фото Instagram

Сторис Екатерины Малафеевой. Фото Instagram

Екатерина и Вячеслав Малафеевы состоят в браке с декабря 2012 года, в мае 2013 года у них родился сын Алекс.