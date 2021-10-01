Мать Криштиану Роналду советует сыну не жениться на Джорджине Родригес

Мать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, Долорес Авейру не советует сыну жениться на его нынешней партнерше Джорджине Родригес, сообщает Cuatro.

В документальном фильме с участием Родригес партнерша Роналду заявляет, что хотела бы выйти замуж за португальца, но что-то мешает ей в полной мере насладиться предстоящей свадьбой.

Cuatro со ссылкой на друга Роналду сообщает, что мать футболиста не рекомендует ему жениться на Джорджине, поскольку по ее мнению Родригес лишь ищет финансовой выгоды.

Слухи о свадьбе Криштиану и Джорджины ходят в СМИ уже несколько лет, несколько источников сообщали о том, что пара провела частную свадьбу в Марокко.

Роналду и Родригес вместе с 2016 года, португалец и испанка воспитывают общую дочь Алану Мартину и троих детей форварда «МЮ» от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.