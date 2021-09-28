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Ефимова опубликовала фото в шикарном платье с глубоким вырезом

06:45
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в Instagram.

29-летняя спортсменка выложила фото в платье с глубоким вырезом.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)

На Олимпиаде-2020 в Токио Ефимова заняла пятое место на дистанции 100 метров брассом.

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