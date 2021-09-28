Ефимова опубликовала фото в шикарном платье с глубоким вырезом
06:45
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в Instagram.
29-летняя спортсменка выложила фото в платье с глубоким вырезом.
На Олимпиаде-2020 в Токио Ефимова заняла пятое место на дистанции 100 метров брассом.
Читайте также
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
1
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю