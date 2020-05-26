Загитова сходила в ижевский зоопарк, где действует масочный режим. На всех фото она без маски

Российская фигуристка Алина Загитова посетила зоопарк в столице Удмуртии Ижевске. Как сообщает официальный сайт парка, олимпийская чемпионка прогулялась вместе со своей семьей, и ее «впечатлил абсолютно каждый обитатель». В местном зоопарке спортсменка была впервые. Как написала Загитова в своем Instagram, она взяла под опеку детеныша местной альпаки.

Между тем согласно информации на сайте зоопарка на его территории действует масочный режим. Вход на территорию осуществляется исключительно в масках, также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Ни на одной из выложенных фотографий фигуристка не была в маске.

Напомним, ранее в Instagram жестко отреагировали на танец Евгении Медведевой в одном из японских парков. Пользователи напомнили Медведевой о необходимости избежать выхода на улицу, а некоторые даже посоветовали ехать в Россию. (Дмитрий Кузнецов)