«Воплощение женственности». Подписчики оценили фото Солдатовой в элегантном платье

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала новые фото, восхитившее подписчиков.

23-летняя спортсменка показала ряд снимков в черном, обтягивающем, элегантном платье.

В комментариях подписчики оставили приятные комплименты.

«Это просто космос какой-то! Воплощение женственности, нежности и сексуальности!»

«Bravissimo. Мечта каждого настоящего мужчины».

«Красивые фотографии! Очень красивая девушка!»

«Элегантная и превосходная».

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.