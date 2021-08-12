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«Воплощение женственности». Подписчики оценили фото Солдатовой в элегантном платье

12 августа 2021, 23:31
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала новые фото, восхитившее подписчиков.

23-летняя спортсменка показала ряд снимков в черном, обтягивающем, элегантном платье.

Публикация от Alexsandra Soldatova. (@soldy21)

В комментариях подписчики оставили приятные комплименты.

«Это просто космос какой-то! Воплощение женственности, нежности и сексуальности!»

«Bravissimo. Мечта каждого настоящего мужчины».

«Красивые фотографии! Очень красивая девушка!»

«Элегантная и превосходная».

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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