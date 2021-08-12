«Воплощение женственности». Подписчики оценили фото Солдатовой в элегантном платье
12 августа 2021, 23:31
Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала новые фото, восхитившее подписчиков.
23-летняя спортсменка показала ряд снимков в черном, обтягивающем, элегантном платье.
В комментариях подписчики оставили приятные комплименты.
«Это просто космос какой-то! Воплощение женственности, нежности и сексуальности!»
«Bravissimo. Мечта каждого настоящего мужчины».
«Красивые фотографии! Очень красивая девушка!»
«Элегантная и превосходная».
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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