Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала, как они с мужем воспитывают детей.

«Летом, когда мы уезжаем в Эстонию, нам помогают бабушки — они живут там. Мы с мужем можем оставить детей у них и поехать куда-то вдвоем. В Ростове, где бабушек нет, нам помогают няни и то, что средняя ходит в садик. Будь рядом бабушки, мы бы предпочли их. Но без няни, учитывая, что муж часто отсутствует, невозможно. Правда, в отпуск мы всегда берем с собой бабушку и дедушку, а не няню, как иногда делают многодетные семьи.

Ласка и забота — единственное, что успокаивает детей, скучающих по отцу. Других способов у меня нет. Особенно тяжело приходится на сборах, когда дети не видят папу по сорок дней. Больше всех страдает средняя дочь Даша, которую я успокаиваю тем, что папа на работе. Когда он вернется, они увидятся. Благо сейчас есть видеосвязь, мы ежедневно созваниваемся.

На самом деле, папа очень много занимается воспитанием детей, стараясь каждую лишнюю минуту проводить с семьей. Поэтому нехватки его присутствия в воспитании у нас точно нет. Другое дело, что после назначения на пост главного тренера работы у него станет еще больше. Впереди несколько тяжелых месяцев, в течение которых мы действительно узнаем, что это такое, когда папа постоянно занят. Но это временные трудности, которые мы, я надеюсь, обязательно преодолеем.

Мы требуем от детей относиться к нам с вежливостью. Я никогда не позволяю ребенку повысить на себя голос, топнуть ногой. Это абсолютно неприемлемо в нашем доме.

Вседозволенность — абсолютно нет. У нас подход кнута и пряника. Мы пытаемся ограничивать детей, но не перегибать и искать золотую середину. Всегда стараемся объяснить, почему нельзя. Не просто «нельзя, потому что я сказала», а «нельзя, потому что это опасно и надо делать вот так». Речь не об авторитарном воспитании, а о необходимости объяснять свою позицию. И мы обязательно хвалим детей, много целуем, ласкаем — в общем, стараемся быть не диктаторами, а друзьями», — рассказала Дарья Карпина в интервью MEL.fm.