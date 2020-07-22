«Уф, цветочек, ты прекрасна». Реакция Глушакова на новое фото футболистки ЦСКА Коваленко

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала новый пост в Instagram.

— Уж давно меня не было, — написала Ковалено. — Соскучились или не очень?

— Уф, цветочек, ты прекрасна, — прокомментировал фото полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков.

— Спасибо, Денис Борисович, — ответила Ксения хавбеку «Ахмата» в комментариях.

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