  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

«У меня все свое, чем природа наградила». Четырехкратная чемпионка мира Субботина — о пластических операциях

07:18
Варвара Субботина. Фото Instagram
Варвара Субботина. Фото Instagram

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина отметила, что не делала пластические операции. 19-летнюю спортсменку спросили, сколько раз она обращалась к хирургу по поводу коррекции внешности.

«Очнитесь, люди! Боже... Я уже не один раз говорила, что я никогда не делала никаких операций. У меня все свое, чем природа наградила, так сказать!» — написала Субботина.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир