«У меня все свое, чем природа наградила». Четырехкратная чемпионка мира Субботина — о пластических операциях
07:18
Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина отметила, что не делала пластические операции. 19-летнюю спортсменку спросили, сколько раз она обращалась к хирургу по поводу коррекции внешности.
«Очнитесь, люди! Боже... Я уже не один раз говорила, что я никогда не делала никаких операций. У меня все свое, чем природа наградила, так сказать!» — написала Субботина.
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