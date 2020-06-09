Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина отметила, что не делала пластические операции. 19-летнюю спортсменку спросили, сколько раз она обращалась к хирургу по поводу коррекции внешности.

«Очнитесь, люди! Боже... Я уже не один раз говорила, что я никогда не делала никаких операций. У меня все свое, чем природа наградила, так сказать!» — написала Субботина.