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Тодоренко об участии в «Ледниковом периоде»: «Дедушка сказал: «Дура набитая, зачем ты туда пошла?!»

19:47
Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото скриншот Первого канала
Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото скриншот Первого канала

Телеведущая Регина Тодоренко после выступления в паре с Романом Костомаровым на шоу «Ледниковый период» рассказала, что ее дедушка очень переживает из-за опасности номеров.

— У меня был интересный разговор с дедушкой. Ему 80 лет. Он говорит: «Моя хорошая... Дура ты набитая, зачем ты туда пошла?! Это же так страшно, так опасно! Пускай этот конь держит тебя крепче!»

Я сейчас уже в эйфории не осознаю, насколько это опасно. Весь этот процесс интересный, вдохновляющий, что хочется еще и еще!

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