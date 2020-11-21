Тодоренко об участии в «Ледниковом периоде»: «Дедушка сказал: «Дура набитая, зачем ты туда пошла?!»

Телеведущая Регина Тодоренко после выступления в паре с Романом Костомаровым на шоу «Ледниковый период» рассказала, что ее дедушка очень переживает из-за опасности номеров.

— У меня был интересный разговор с дедушкой. Ему 80 лет. Он говорит: «Моя хорошая... Дура ты набитая, зачем ты туда пошла?! Это же так страшно, так опасно! Пускай этот конь держит тебя крепче!»

Я сейчас уже в эйфории не осознаю, насколько это опасно. Весь этот процесс интересный, вдохновляющий, что хочется еще и еще!