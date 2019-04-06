Джорджина Родригес: "С Роналду у нас любовь с первого взгляда"

Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, рассказала о том, где впервые встретила португальского футболиста.

- Я встретила Роналду в магазине, где работала продавцом, - приводит Elle слова Родригес. - Через несколько дней мы снова увиделись на мероприятии одного из брендов. Тогда и смогли поговорить в спокойной обстановке, а не у меня на работе. Это была любовь с первого взгляда.

Родригес родила Роналду дочь в ноябре 2017 года. Также у пары еще три ребенка, которые появились у Криштиану от суррогатной матери.