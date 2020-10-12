«Такая родная, такая домашняя!» Арзамасова опубликовала фото в ночной рубашке и обратилась к поклонникам

Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram. В нем актриса рассказывает, что пока не может точно сказать, когда в очередной раз появится на сцене в спектале «ЧП».

«Я пока не могу ответить, когда мы снова увидимся в наших с вами «снах». Между отменой карантина и новой вспышкой вирусных заболеваний прошло не так много времени. Спектакль у меня очень контактный, и без объятий и близкого общения со зрителем и гостями спектакля он невозможен. Пока принимаю решение дождаться стабильности. Такая вспышка на веку нашего поколения впервые. Разберемся, справимся!» — среди прочего написала девушка.

В комментариях подписчики поблагодарили актрису за подробный ответ на их вопросы, а также восхитились ее нарядом на фото. Пользователь под ником echosarov похвалил Арзамасову: «Вы молодец. Такая родная, такая домашняя!»