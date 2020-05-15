«Такая красивая и в цветах «Локомотива». Новое фото жены Кокорина впечатлило подписчиков

Дарья Валитова, супруга форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 29-летнего российского футболистка показала фото в салатовой майке.

«Я верю, что я могу летать (I believe I can fly — название популярной песни Р. Келли)», — написала в Instagram Дарья.

В сезоне-2019/20 29-летний Кокорин провел в общей сложности 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.