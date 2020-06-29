«Так даже животные не делают». Бывшая жена Кержакова рассказала, за что не может простить его

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-футболиста сборной России Александра Кержакова, рассказала, за что не сможет простить бывшего мужа.

— Я и не хочу его прощать. Я согласна, что это, возможно, стало бы шагом вперед, но конкретно в моем случае все это произошло в такой период моей жизни, который для меня был, наверное, самым переломным. И учитывая то, как он себя повел в этот момент, я никогда не смогу его простить, — рассказала Тюльпанова в интервью Youtube-каналу актрисы Агаты Муцениеце. — Из моей жизни ушел близкий мне человек — погиб папа. Через шесть месяцев я родила, а через месяц Саша ушел. Я не знаю, как можно прощать такое. Я думаю, что нельзя такое прощать. Я не могу этого сделать, сколько бы ни пыталась. Мне кажется, что так даже животные не делают.

Они с папой достаточно хорошо общались, мой папа его всегда поддерживал, а потом такое происходит, и через месяц человек говорит мне: «Я устал от твоих истерик. Я, пожалуй, пойду». И все. Я считаю, что в нашем случае я не могу его простить. Конечно, поначалу у меня была очень сильная реакция на все это. А потом ты с этим просто учишься жить.