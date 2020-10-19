СМИ: Шарапова купила ранчо близ Санта-Барбары за 8,6 миллиона долларов

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова купила ранчо в Калифорнии, сообщает variety.com. Располагается оно в предгорьях Санта-Барбары. Отмечается, что за ранчо площадью порядка 5 акров Шарапова выложила 8,6 миллиона долларов.

Главное здание построено по индивидуальному заказу и оформлено в балийском стиле с открытыми деревянными потолками, жилыми помещениями в стиле лофт и каменной террасой с видом на океан. Также на территории располагаются гостевой дом и домик смотрителя с конюшней.

Ранчо Марии Шараповой. Фото Variety

Шарапова выступала в WTA-туре с 2002 по 2019 год, а официально из спорта ушла 26 февраля. Всего она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, Итоговый чемпионат года, а также взяла карьерный «Большой шлем», выграв в разные годы все четыре главных теннисных турнира (Roland Garros — дважды).