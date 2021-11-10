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Секс-символ ММА Ванзант опубликовала фото в экстремальном бикини

18:16
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Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.

«Боролась сегодня, но не сделала фото... Вот несколько фотографий, на которых я выгляжу как шлюха. YOLO (You Only Live Once — «живем только раз»)», — написала спортсменка.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

На счету 27-летней спортсменки 8 побед и 5 поражений в ММА. В 2020 году американка перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, где потерпела два поражения в двух поединках.

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